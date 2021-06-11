投資台灣事務所今日再公布8家企業斥資近49億元，擴大投資臺灣，包括根留企業方案的聚紡公司以及中小企業方案的瑞麗刀剪、宏酇企業、明新製罐工廠、耀裕橡膠、永勝藥品工業、珍福食品及慶豐食品，後續尚有60企業排隊待審。

「投資臺灣三大方案」共吸引904家企業超過1兆2,328億元投資，預估創造10萬3,258個本國就業機會。其中「根留臺灣方案」有103家、「中小企業加速方案」有587家。

聚紡公司專注於紡織科技研發，是全球運動品牌防水透濕機能布重要的代工廠，在嚴峻COVID-19疫情之下，也是防護衣重要供應商。受美中貿易戰影響，全球紡織供應鏈有移出中國大陸趨勢，再加上未來紡織市場是以環保、機能性、輕量織物為主流，為此計畫招募73名本國員工，斥資15億元在觀音工業區興建廠房。

瑞麗刀剪則在全球美髮工具產業逐漸嶄露頭角，為持續擴展與布局全球市場，計劃擴大投入逾3000萬元，在台中大肚區既有廠房，導入智慧化機械與ERP／MES系統，深化核心製程技術。