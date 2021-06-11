考量國內新冠肺炎疫情持續延燒，國民黨中常委周孟蓉與屏東縣青工總會長楊閔叡，11日捐贈一批防疫物資予屏東縣政府，除了為防疫工作人員加油打氣，同時亦作為防疫相關單位最堅實的後盾。

周孟蓉表示，在病毒面前不分藍綠、人人平等、齊心抗疫，但在捐贈物資同時，也再次呼籲，此波疫情已造成台灣史無前例的疫情傳播與蔓延，何時能有效克制，恢復民眾往常生活，都還是未知數。

反觀同時間各國因普遍施打疫苗後，皆已逐漸恢復正常生活狀態，美英已在協商解除旅遊禁令、泰國也將於七月開放國際觀光客，而此時台灣卻陷入疫情蔓延的困境，甚至被周遭國家列為病毒傳播嚴重國家。

因此執政黨務必積極並主動地向國際爭取安全、足量且符合國際認證的疫苗，因為唯有全民有效的施打疫苗，才能在一定時間內克制疫情再次爆發。

有鑑於整體疫情嚴峻，屏東縣府擴增6個篩檢站，並加強外籍漁工防疫宣導，國民黨屏東縣青工總會楊閔叡表示，將齊心抗疫、不分藍綠，期待與縣府共同守護屏東縣民健康。