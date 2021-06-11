台東2處疫苗快打站已設置完成，分別位於台東縣立體育場、慈濟台東靜思堂。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東今日零確診，縣長饒慶鈴11日前往台東縣立體育場、慈濟台東靜思堂2個疫苗快打站勘查，她表示將整合縣內醫護人力共同加入，台東已萬事俱備，只差最新一波AZ疫苗，待中央配發疫苗到位後，第2天就可立刻開打。而首波疫苗將採預約方式進行，另提供行動不便者至安養護機構接種。

因應中央新一波疫苗施打計畫，台東縣府規畫設置具規模疫苗接種站，饒慶鈴11日在衛生局長黃明恩陪同下，分別至慈濟台東靜思堂、縣立體育場勘查新冠肺炎疫苗快打站設置，以及現場相關動線規畫，首波施打採預約方式進行，另為行動不便的民眾將提供機動接種隊至安養護機構接種。饒在勘查後表示，台東縣迄今遵守中央規範執行，新一波的AZ疫苗，目前台東縣尚未收到，待中央撥補後，將依照中央所訂的順序開放施打。

此外，縣府日前已請各鄉鎮市長及村里長們協助，針對縣內75歲以上長者（含65歲以上原住民長者）進行施打意願調查並造冊，以便順利分配有限的疫苗；另外，若疫苗數量足夠，台東已準備好第2天可啟動快打站，加上相關特約醫事機構、衛生所以及快打站，預計每天可為8000人接種，但也一定遵守中央規範，先造冊掌握施打意願，才能順利分配疫苗。

台東縣府感謝慈濟證嚴法師，願意提供靜思堂場地以及在人力、設備上的支援，為守護全民健康奉獻心力，而縣府也將招募民間資源，或是學校等人力投入支援工作，共同守護台東，期望將疫情傷害降到最低，也讓全縣合格的民眾盡快日完成疫苗施打。