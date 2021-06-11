本土疫情嚴峻，警局積極斷開人與人的連結，努力掃蕩違規私營的八大行業，無奈彰化鹿港警分局昨（10）日在汽車旅館又偵破一起性交易案，而且員警定眼一瞧，51歲金髮張姓茶花女10天前才被逮補過，因此在現場忍不住驚問「怎麼又是妳？」同時還在其車上查獲安非他命，得知張女為買毒，不惜冒染疫風險，徒增社會負擔。

疫情爆發後，彰化已有234人確診，無奈鹿港分局警方又指出，昨（10）日在秀水鄉一處汽車旅館從事性交易的短髮張姓茶花女，10天前才以3000元全套性交易被查獲，因此所有員警看到她都覺得很面熟，並於其駕駛的自小客車前座腳踏板上，搜到第二級毒品安非他命7包（毛重4.24公克），以及安非他命吸食器1組。

對此張女坦承透過LINE攬尋芳客，從事性交易，全套服務一次3000元，而警方初步調查後也得知，張女並未從事八大行業，甘願當茶花女全是為了賺買毒錢，警方詢後便依社維法及違反毒品危害防制條例將其偵辦，裁罰3萬元以下罰款。

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