國產高端疫苗二期順利解盲，每劑價格據傳高達881元，比AZ疫苗貴出8倍以上，各界抨擊聲浪不斷。台北市長柯文哲酸，「你又比人家貴，還不知道你有效沒效」，若有牌照和認證就算了，但國產疫苗不僅保護力不明，還貴很多。

就疫苗價格部分，柯文哲說，他為了這題特地去做功課，俗話說考第一名的條件是第二名考得比你差，目前來說，AZ一劑111塊、莫德納416塊、輝瑞則是540塊，但高端要881塊，「你又比人家貴，還不知道你有效沒效。」

柯認為，目前市面上的疫苗不僅有牌照、有認證、價格也很明朗，但國產疫苗狀況不同，記不清楚效力如何，價格還貴很多，「當然你要講說支持本國產業？算了啦不要批評了，我已經夠黑了，不要再講了。」

外界好奇柯是否鼓勵市民施打國產疫苗，柯則說他現在策略是一天度過一天，努力在防疫和經濟之間要取平衡，會用最低成本度過三級警戒，撐到疫苗普遍施打，目前態度是有國際認證、價格不離譜的買多少算多少，都會讓市民施打，但沒國際認證也是打。

至於疫苗施打平台上線與否，柯則不忘抱怨，強調他提醒中央多次，但行政院政務委員唐鳳今日有來接洽，坦言來不及做好，要北市自己想辦法，讓他直言「不是早就講了嗎？不是一年前就該準備了嗎？」