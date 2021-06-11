彰化縣11日再新增7例確診，其中某大家族聚餐，可怕的病毒飛沫，竟已經造成4代8人中鏢了，其中阿嬤昨天確診，1人是台中的櫃姐。彰化算6例，另外新增1例是南彰大型醫院群聚感染，再添50歲的陪病者確診，全都在匡列的範圍。

「真的不要再聚餐了！」一起大家族的聚餐，紛紛中鏢，昨天阿嬤先檢出確診，彰化縣衛生局懷疑感染源可能來自新北孫女，該孫女在5月底就返鄉和阿嬤同住，造成感染，今天家族再爆出7例確診，疫調指向，多人一起感染來自6月4日的大家庭聚餐，也有可能是南彰某地緣關係。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，當天大家庭聚餐參加至少20人，新北孫女已經返回北部，居家隔離中，沒有發病，阿嬤10日先被檢出確診，今天又陸續爆發家族7人都確診。包含阿嬤的女兒和女婿，還有女兒的婆婆和照顧婆婆的外勞，女兒的大女兒和三女兒，也就是阿嬤的兩個外孫女也都確診了，其中一個孫女還有小孩也確診了，另個外孫女住在台中，擔任櫃姐工作，總共傳染了4代，8人確診。

由於，阿嬤孫女還沒確診，而這場餐宴至少有20多人參與，使得病毒的感染源撲朔迷離，彰化縣衛生局已經緊急匡列，追蹤大家族成員的接觸者，至少還得匡列上百人，當天出席宴席，已都要求居家隔離，後續還在緊密觀察當中。