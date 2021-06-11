疫情延燒，各大醫院都推廣視訊門診，降低民眾到醫院暴露感染的風險。高雄長庚及鳳山醫院推動該服務，50個專科預估每週可服務500診次、便利萬名病人，確保民眾就醫不受疫情影響。

高雄長庚及鳳山醫院結合現有門診時段，同時提供視訊門診服務，讓民眾可直接進行視訊門診預約，預期每週可提供逾萬人以上病人利用「長庚e指通」APP或網頁完成視訊門診看診。

但高長強調，居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，仍須透過衛生局確認醫療需求後安排視訊診療。

擔任長庚決策會所屬資訊推動委員會總會主席、高雄長庚副院長藍國忠表示，高長推動偏鄉離島遠距醫療已有多年經驗和成效，目前配合疫情擴大視訊診療，希望能讓有需求的病人不因疫情而影響正常就醫和用藥。

高雄長庚及鳳山醫院目前每週提供近50個專科、逾500個診次的「視訊門診服務」，計有內科（心內科、胃腸科、新代科、腎臟科、風濕免疫科等）、外科（一般外科、神經外科、泌尿科、直肛、整外等）、神經內科、皮膚科、復健科、精神科、婦產科、兒科、中醫、家醫科、眼科、耳鼻喉科等。

視訊門診使用方式為，先至長庚醫院全球資訊網的「掛號網頁」，或於行動裝置下載「長庚ｅ指通」APP，點選「視訊專區掛號」，掛號後即同步完成視訊預約，已完成掛號的民眾可透過掛號查詢介面申請視訊預約。看診當日，民眾記得準備健保卡（提供醫師核對身份並拍照留存），在預定看診時間上線。看診結束後，病人家屬或代理人須攜帶病人健保卡至戶外櫃台進行過卡、繳費及領藥（院方備有「藥來速」服務），也可直接使用「醫指付」APP線上繳費，費用比照一般門診。

高長提醒，各院區提供的門診視訊科別不一，請民眾至長庚醫院全球資訊網的掛號網頁或長庚e指通APP查閱。