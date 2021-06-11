順藥(6535)旗下尿毒搔癢症新藥LT5001取得台灣劑型專利，專利權期至2039年，保護範圍為LT5001劑型本身與其他衍生外用劑型，台灣是LT5001第一個取得專利的國家。順藥LT5001劑型專利全球佈局完善，現已申請16國專利，其中包含中國、美國、歐洲、日本、韓國、澳洲、俄羅斯等主要市場，另有其他國家的專利正在審查中。

尿毒搔癢症具有強烈的「未被滿足的醫療需求」(unmet medical needs)，以全球最大醫藥市場美國為例，據美國腎臟協會所做的最新統計，全美約有3,700萬慢性腎臟病患者，在2018年就有55萬人需要洗腎，其中約有4成的洗腎病友飽受中度至重度不等的尿毒搔癢所苦。尿毒搔癢症病患人數眾多，全球超過300萬人，若LT5001日後成功上市，將可望造福廣大病友。

LT5001為順藥自行開發的尿毒搔癢症新藥，且為全球首創的外用劑型。本產品具有專利技術保護，可針對分布於皮膚周邊的鴉片類受體進行作用，抑制搔癢訊號的產生與傳遞，達到止癢效果。動物試驗已證明透過皮膚塗抹給藥，動物血中藥物濃度極低，可預期經人體皮膚外用塗抹後，有效成分被吸收進入全身循環，較不易產生中樞神經副作用，相較針劑或口服藥物的安全性更高，且不會對透析患者的腎臟功能增加額外負擔。

LT5001在台灣進行一期併二期的人體臨床試驗，並於2021年第二季完成病人評估及收案，最快將於今年第三季取得分析結果。若解盲結果之安全性指標達標，將立即啟動二期臨床試驗，並進一步驗證LT5001於洗腎患者的療效。目前全球僅日本與韓國有尿毒搔癢適應症之藥物核准上市，且未有任何外用劑型相關競品，若LT5001成功上市，預計全球有將近26-36億美金的市場規模。