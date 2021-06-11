大陸語音識別科技公司科大訊飛因旗下輸入法違法收集非業務相關用戶資料，被各大App應用商店下線。科大訊飛11日股價收跌6.01％，總市值跌破人民幣（下同）1,300億元。

路透報導，科大訊飛輸入法因違法收集非業務相關用戶資料，最終被各大App應用商店下線，包括蘋果App Store、騰訊應用寶以及華為、小米、OPPO等主流手機廠商應用商店。科大訊飛早盤盤中股價突現重挫，跌幅一度逼近10％，最終收報57.70元，跌幅達6.01％。

科大訊飛回應，公司各項經營正常，截至6月11日，訊飛輸入法App已完成整改，正在配合相關部門檢測，確保合規後重新上架。在後續工作中，訊飛輸入法App將從管理機制、技術手段、自糾自查等多個方面竭力保障用戶個人資訊安全。

大陸國家網信辦於5月初通報，搜狗輸入法、訊飛輸入法、QQ輸入法、高德地圖和百度地圖等33款App違法違規收集使用個人資料。網信辦要求，相關App運營者應當於通報公布之日起10個工作日內完成整改。