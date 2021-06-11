台股5月受到營收公布與消息面影響，持續橫向盤整，周線仍收紅，觀察本土疫情升級，但5月營收包括半導體、IC設計、鋼鐵和航運等表現續佳，後市台股表現仍看疫情變化而定，建議逢低分批布局低價股，或利用台股基金定期定額投資，分散震盪風險。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，短線類股良性輪漲，電子有所表現，傳產股仍接棒上漲，類股輪動明顯。不過，疫情不確定因素存在，大盤預估在「萬七」上下橫向區間整理，後市表現端看台灣疫情變化與確診數字是否能有效控制，建議期間應買低不買高，逢低布局低價績優股。

針對5月營收公布，郭修伸表示，目前已發布5月營收的上市櫃公司看來，大致表現良好，其中以半導體、晶圓代工、鋼鐵和航運等產業，營收表現優於預期。另上半年已經有一波表現的面板類股，營收預估表現仍佳，短期看來疫情對經濟影響，應由第二季財報公佈後分析，預估內需產業可能衝擊較大。

短期台股操作策略上，郭修伸建議，以電子股為主，看好半導體、晶圓代工、電子零組件、手機與伺服器等。傳產股為輔，看好航運、貨櫃、戶外休閒（運動器材）、環保節能、風力發電等，貼近趨勢較有表現機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，觀察目前台股的利多因素有二，包括美國線塞港，大陸深圳鹽田港亦因疫情導致塞港，可望持續支撐貨櫃報價。及美國ISM指數顯示，客戶庫存仍偏低，積壓訂單續創新高，將使庫存回補力道持續強勁並支撐未來生產活動。利空因素上，留意台灣、越南與大陸的疫情發展，可能衝擊供應鏈生產，稼動率降低。

富蘭克林華美投信強調，短線台股操作應留意分散風險，大盤以區間整理與個股表現為主，建議布局第三季旺季有表現機會的科技股，或目前已經修正後的低價股。留意疫情是否獲控制，直接影響下半年經濟表現，可利用台股基金做定期（不）定額，持續中長期投資。