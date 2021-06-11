中央宣布15日開放75歲以上長者到社區接種疫苗，但預約系統卻遲遲未見，台北市里長電話被打爆，對此，台北市副市長蔡炳坤說，預約系統還沒正式開放，中央系統會比較延後，台北市則啟動自己的老人健檢系統，正式推出會跟大家說，不要心急；台北市長柯文哲也抱怨，跟他們說，預約系統要先做好，現在還沒做好。

中央15日起開放75歲以上長者打疫苗，但緊接著就是端午連假，也就是下周上班第1天就要開始施打疫苗，柯文哲直言，下周二放假結束第一天，就要施打疫苗，中央到底要發給北市府多少，我都不知道，每個診所要發幾劑，還有跟他們說預約系統要做好，現在都還沒做好，到時候預約程式要連夜把它做出來。

柯文哲指出，中央疫苗發下來就想辦法去打，下周二開始下一波疫苗，但是到現在為止，中央要發多少疫苗都不知道，今天是禮拜五，連休端午節也沒有休假，不知道他什麼時候告訴我們。

柯文哲無奈的說，問題是一上班第一天就要打，像這個就是反正你出牌我們就應付，所以我態度是有國際認證都打，沒有認證發下來也是打。