本土疫情未解，目前每日尚有超過百人確診，有立委建議6月28日後，可依縣市狀況進行分級警戒。台北市長柯文哲坦言，這題很難回答，雖然三級警戒成功讓疫情有所控制，但一放鬆就會再飆升回來，因此他還是主張撐到全面打疫苗為止。

柯文哲認為，目前全島採取三級管制，北市也開始在做熱點撲滅，時間越久，確診者會越來越少，現在已經降到每日30、40名，降到在衛生局疫調可應付的範圍內，但可以控制到一個程度，但三級警戒一放開，確診數就飆回去。

柯說，台灣很特別，政府目前呼籲端午節別回家，把公共運輸使用率都壓到最低，在這狀態下的確可以控制疫情，但要撐多久？

「防疫與經濟要取平衡。」柯建議中央可參考日本情況，因為他們也發布3次警急事態宣言，但也遭遇撐不下去後解封的狀況。因此他的戰略是，要用最低成本維持三級管制，撐到疫苗普遍施打，且硬封城他也不贊同，雖然這戰術會犧牲餐飲、旅遊業，但之後會想辦法紓困。

至於端午節將至，柯也提醒市民，乖乖在家，多打電話問候親人，但也別躲在山洞，要與外界聯繫，相信端午節後感染數會降低一點，他也打趣的說「我發現很多感染是打麻將來的，真的，所以要打麻將就打線上就好。」