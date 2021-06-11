高雄小港爆發家庭群聚感染，導致家中5人確診，高市府費了一番功夫才找到感染源，但隨後卻又爆出，60多歲女確診者案11253曾在口罩工廠打工，引發民眾恐慌，對此高市府衛生局嚴正聲明，經過查核，口罩工廠有疑慮的成品與半成品均已查扣，任何風險都已經掌握，若媒體或民眾再傳遞不實消息，將會依法懲處。

日前有民眾爆料小港確診者案11253是某口罩工廠的女工，且該批成品已經出貨，民眾相當憂心用來防疫的口罩反而成為感染來源，對此，衛生局說明，經過查證，當時所有工作人員都有戴口罩，且確認廠房內的25名工作人員都已匡列、居家隔離，採檢結果也都為陰性，初步排除傳播風險。

高市府衛生局11日在防疫記者會上強調，疫調是疫情的一部分，在疫情的公告都必須以主管機關為準，跟據口罩工廠的問題，所有風險都已經掌握，並沒有感染之虞，若有民眾斷章取義、誤導民眾的行為，都有違法的問題，相關單位將會蒐集相關事證，對傳遞不實消息的民眾開罰。