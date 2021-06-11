為了防疫大家都乖乖待在家，除了工作外剩餘的時間也只能找一些在家能做的休閒活動打發時間，於是online game或各類遊戲沒有最夯只有更夯，遊戲機熱賣、各式app遊戲下載量也創新高，讓遊戲者業決定端出好福利犒賞員工，總部位於台中市北區的天下數位科技，員工福利不勝枚舉，按摩躺椅、遊戲機、下午茶，讓同仁樂在工作，同時體現自我價值。此外，疫情衝擊下全球在多數產業承受巨大衝擊之際，海運業反倒逆勢成長，更有不少業者釋出職缺，祭出優質福利向優秀人才招手，更向下扎根與大專院校密切合作。

萬海航運將補助110學年度國立台灣海洋大學商船學系、輪機工程學系學士後專班假日組學生，提供全額學雜費、公約培訓費及住宿補貼，減輕學生就讀期間的經濟壓力，並於學生在校期間與該校共同培育，以期建構出一系列完整且齊全的訓練課程，強化學生船員的職能，更提供畢業後的就業機會，提升學士後專班學生的就業比例。讓更多學有專精的新鮮人能夠畢業即就業，達到人才、企業、社會三贏局面。