6月畢業季對於相對缺乏工作經驗的新鮮人來說，主打培訓、輪調制度，起薪優渥、升遷管道順暢的「儲備幹部」，可說是相當熱門的職缺。近年來，除了科技業、金融業之外，餐飲業、服務業等，也紛紛開徵儲備幹部，有名網友就將應徵星巴克儲備幹部的經驗，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友在過去的3、4年間，僅從事文書相關工作，不具任何餐飲經驗，卻透過策略性的投遞履歷、技巧性的自我行銷，成功錄取星巴克的儲備幹部。該網友指出，星巴克的儲備幹部，通常只在快速展店的區域開放，畢竟愈忙碌的門市，人力需求就愈高，錄取機率也會相對提升，因此有意願應徵的求職者，不妨觀察一下附近哪個區域的生意最好。

雖然成功挺進面試階段，缺乏餐飲經驗的她，仍因這點承受挑戰。她以公司立場思考，像是常見的團隊糾紛、夥伴不服領導等，她透過大學期間課業上的分組狀況、參加校隊和同儕間的相處情形等，證明自己具有相對應的能力。而像是客訴問題等先前不曾遇過的事件，即便真的沒有相關經驗，也應事先上網查詢資料，將他人分享的處理方式，用自己的話詮釋出來，縱使缺乏經驗，也要積極表現「我可以」。

至於應徵星巴克的動機，該網友建議，可從團隊合作、積極學習、熱愛分享等方面回應。而經常被詢問到的未來規劃，也應妥善準備，若有好友在裡頭工作，可從好友分享的工作經驗延伸，表示自己對於哪部分特別感興趣，未來想朝該領域發展等，若無認識的人，也可從公司官網的職涯圖，選一條有興趣的路，說明自己的職涯目標，展現企圖心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，作為企業重點培育的人才，儲備幹部一直是深受新鮮人喜愛的熱門職缺，除了精進自身能力之外，汲取他人經驗亦是致勝關鍵，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得，快速掌握求職技巧，進而提高錄取率。