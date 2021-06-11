高雄市醫師公會及國際獅子會300E1區，聯合捐贈一座「正壓檢疫亭」給高醫。（高雄醫學院提供／袁庭堯高雄傳真）

為降低一線醫護執勤人員採檢染疫風險，高雄市醫師公會及國際獅子會300E1區，聯合捐贈一座「正壓檢疫亭」給高醫。該檢疫亭採正壓設計，搭配恆溫空調，可讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦，獨立設計也可減少相互感染的機率。

高醫董事長陳建志、校長鐘育志、院長鍾飲文代表高醫感謝醫師公會及國際獅子會300E1區全體獅友拋磚引玉，提供第一線醫護人員更優化戶外採檢環境，方便來自各地的民眾受檢。

高醫「正壓式檢疫亭」設在急診室帳篷區，不但採檢量高、具有空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，採獨立設計，能協助醫院進行快速大量採檢，並為醫護人員做好防護。

除高醫外，醫師公會還結合在地與民間團體與企業台灣獅子基金會、環球聯通科技公司、智崴資訊科技公司等，共捐贈7座由工研院開發的「正壓檢疫亭」，分別致贈給高雄市立小港醫院、大同醫院、聯合醫院、民生醫院、高雄榮民總醫院及國軍高雄總醫院等醫院。