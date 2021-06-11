郭富城在演藝圈中是出名的愛馬人士，上月（26日）曾與太太方媛一同到賽馬場為馬匹加油打氣，夫妻倆難得同框放閃的畫面，讓許多粉絲羨慕不已。今（ 11日）凌晨在微博發文悼念表示：「今天你的離世，我和家人都非常傷心，你會是我心中永遠的『舞士精神』。」

今（11日）郭富城在個人微博發文提到愛駒去世，他非常難過地表示：「舞士精神5歲，出賽十一次，取得四冠、三亞一季。五月下旬克服傷患一年，再度勝出頭馬，還以56秒09打破全港1000米紀錄，今天你的離世，我和家人都非常傷心、不捨。你會永遠是我心中真正的舞士精神R.I.P。」

「舞士精神」上月打破全港紀錄最快紀錄，1000米跑出56秒09佳績。（圖/郭富城微博）

老婆方媛也轉發該貼文表示：「很心痛，永遠的『舞士精神』。」愛駒舞士精神，參加過不少比賽，五月份才打破全港紀錄，為他抱走比賽獎金近400萬港幣（大約台幣1400萬元）卻在昨（10日）傳來噩耗去世，「舞士精神」因患絞腸痧，在經歷了一場手術卻沒能救回。

郭富城與老婆方媛同框畫面，倆人相當甜蜜。（圖/郭富城 微博）

日前（8日) 郭富城在微博，與粉絲朋友分享表示：「今年新濠於澳門籌辦之「巨星專屬舞台系列盛事」，非常有視野和觸目，並於2021下半年盛大開演。期待以最頂級的舞台視覺效果，為觀眾送上亮麗而目不暇給的全新30場演唱會。」許多粉絲期待郭富城今年的演唱會。