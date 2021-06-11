考量疫情因素，中華隊此次放棄爭奪東京奧運棒球項目門票，多次代表中華隊出征的統一獅隊陳鏞基也替學弟們感到惋惜，「下次奧運要有棒球不知道要等到幾年後，看自己能不能當教練帶領球隊去打。」

過去陳鏞基就是中華隊常客，曾出征2004年雅典奧運，和胡金龍的二、游「金鏞連線」更是讓球迷津津樂道，最後一次披上國家隊戰袍則是2017年的世界棒球經典賽。

今年棒球項目重返奧運舞台，但考量疫情後，中華隊決定放棄爭奪東京奧運門票，下屆2024年巴黎奧運確定沒有棒球，要看到棒球再出現在奧運殿堂上最快也要等到2028年洛杉磯奧運。

不只陳鏞基，陳傑憲也對台灣無法出征奧運感到可惜，而原本有望首度穿上成棒層級中華隊球衣的古林睿煬，本期待利用國際賽舞台大展身手，也都無法成行，「如果有機會在國際賽亮相，有更好表現就有機會讓國外球團注意到你，沒辦法參加是蠻可惜的，2028年如果身體狀況允許的話，當然會想參加，能代表國家參賽是榮幸。」