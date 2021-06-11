美國Reddit論壇1月掀起散戶軋空潮，遊戲驛站（GameStop）股價暴漲暴跌，而這種受美國鄉民散戶熱愛的股票也被稱之為「迷因股（meme股）」，近期巴克萊銀行（Barclays）表示，由於這類迷因股不確定性過高，做空投資者倉位大幅縮水。

迷因股暴漲暴跌，其中最著名的迷因股王GameStop受美國鄉民力挺，從52週低點3.77美元一路飆升至52週高點483美元；日前美國散戶再現軋空狂潮，GameStop股價急遽攀升，另一檔迷因股美國電影院營運商AMC股價也走高。

《商業內幕》報導，巴克萊銀行報告顯示，從今年1月GameStop熱潮開始，空頭倉位高的股票大幅下降；這些空頭餘額逾30%的股票數量，自43家降至僅18家，依美元計算，做空投資者的倉位減少了約80%，從250億美元降至50億美元。

針對此事，Miller Tabak市場分析師Matt Maley認為，迷因股的熱潮一定有造成一些影響，因為做空投資者在其中損失慘重，「迷因股打亂了他們的策略，沒有任何跡象顯示，可以證明GameStop 300美元的股價和AMC 70美元的股價是合理的」。

報導指出，最著名的GameStop狂潮之中，有分析師估計，做空投資者的損失高達190億美元；另外，提到近期迷因股死灰復燃的漲勢，報導援引OrTex數據顯示，僅在6月2日短短1天內，由AMC領漲的一票迷因股，讓空頭大軍損失高達50億美元。

值得一題的是，由於股價暴跌暴漲，這些迷因股近期也被美國證券交易委員會（SEC）給盯上，GameStop周三（9日）透露，SEC已對股票交易進行調查，且要求該公司提供買賣交易文件協助調查。

雖然GameStop強調並不會對公司造成影響，但股價仍在消息出來後一路狂瀉。GameStop 10日下跌82.17美元或27.16%，收在220.39美元；AMC下跌6.53美元或13.23%，收在42.81美元。