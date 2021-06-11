感情是靠兩個人共同維護的，而非單方面一昧的付出，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座女生，在感情中不會盲目付出，如果男方不主動就會果斷放棄。

天秤座：

天秤座的女生在感情中很缺乏安全感，因為擔心最後的結果不如己願，因此面對愛情總是猶豫不決，患得患失的她們在感情中不會盲目付出，需要對方先主動，她們才會有安全感，一旦愛上就會全心全意付出，但對方也要同等關愛自己才行。

巨蟹座：

巨蟹座的女生對愛情很謹慎，外表看似強大的她們，內心十分敏感多疑，在沒有完全了解對方之前，不會輕易讓對方走入內心，加上巨蟹女很怕付出的真心得不到回報，所以不會盲目的付出，如果一段感情中都是自己主動的話，巨蟹女會逐漸對另一半感到失望，興起放棄的念頭。

雙魚座：

雙魚座的女生追求童話般的愛情故事，如果只是自己一廂情願的話，雙魚女是不會接受的。在一段感情中，她們樂於付出全部真心，毫無保留的對另一半好，但是她們絕對不會為了愛情而委屈自己，如果看不到男方的付出，她們即便再愛也會選擇放棄。

摩羯座：

摩羯座的女生不會將愛情看作生活的全部，不過感情專一的她們，一旦認定了就會是一輩子，自尊心強的摩羯女在一段關係中比較被動，不會因為愛情委屈自己，她們每次的付出都希望獲得回報，如果看不到男方的一點真心，就會果斷放棄這份感情。