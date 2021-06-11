疫情燒、全國三級警戒延長嚴重衝擊經濟，國銀紓困貸款開始出現爆量潮！金管會11日公布最新國銀辦理紓困貸款統計，截至2021年6月9日，受理申請戶數已首度突破40萬戶、金額達3.49兆元，短短7個工作日就多了10,466戶申請紓困貸款、申貸金額新增557億元。

這波疫情來的又急又猛，三級警戒下許多產業陷入即刻停工、業績歸零、員工生計難以為繼的窘境，中小企業與民眾皆哀鴻遍野。據金管會的統計至5月31日，國銀辦理紓困貸款的受理申請戶還維持在40萬人以下（39萬2,534人）、申請金額維持在3.43兆元左右，但僅短短七個工作日內就增加到40萬3千人、3.49兆元。

就戶數來看，疫情受災「個人戶」增加比「企業戶」多。據統計，6月以來至6月9日，銀行自辦個人戶（既有貸款展延及新貸）新增5,793戶，企業戶則新增4,673戶（各部會企業紓困方案、銀行自辦企業戶）。

但以申貸金額來看，「企業戶」申貸金額比「個人戶」約多143億元。6月以來至6月9日，各部會企業紓困方案（續約展延、營運資金及振興貸款）申貸金額新增82億元、銀行自辦企業戶（既有貸款展延及新貸）增267億元，共計企業新增約350億元，而個人戶新增約206億元。

就已核准狀況來看，截至6月9日止，已核貸戶數達39萬1,717戶、核貸金額達3.38兆元，在國銀冒著染疫風險、力挺紓困的情況下，核貸戶數、核貸金額達成率皆逾97％。

疫情期間，為加強全民共同防疫，金管會也祭四大措施鼓勵國銀線上辦理紓困，包括：一、網銀、手機跨行轉帳零手續費、實體ATM轉帳手續費減收2元、二、鼓勵銀行紓困貸款儘量以數位化方式辦理，個人貸款可線上辦理簽約對保、企業紓困貸款亦可以數位化方式辦理。三、個人債務協處機制，受理申請期限延長至今年12月底止且可線上辦理。四、研議開放「法人新戶」線上貸款及對保。