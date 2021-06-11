歐美各國陸續解封，房屋內裝修市場逐漸回溫，專業地板廠訂單增加；主要以歐洲、美國市場為主的美喆－KY（8466）、寶陞（2948）指出，手中訂單從第二季中逐月增加，預期，客戶訂單能見度應可旺到年底。

寶陞5月營收1.64億元 年增56.88％，創歷史同期新高；美喆5月營收3.06億元，年成長27.45％。

美喆表示，受惠歐洲、美國地區逐步解封，在DIY居家裝修風潮、商辦案源改裝需求持續增溫，挹注外銷代工業務。主要客戶訂單拉貨及業務下單力道積極，加上旗下美喆、普隆兩大自有品牌經銷客戶訂單需求回升，皆挹注集團整體產能稼動率保持良好水準。

在歐美解封後看到需求強勁釋出，客戶的下單意願積極，尤其看好美國市場，美喆指出，台南新廠，最快今年第4季新廠進入試產階段，明年可大量供應美國市場，今年底前的訂單能見度佳，明年展望更樂觀。

主要以美國市場為主的寶陞指出，寶陞已在美國聖安東尼奧成立新據點，進一步拉升整體訂單備貨力道提振。

除此之外，隨著美國政府接連推出大規模的財政刺激方案等，美國整體房市交易持續熱絡，寶陞指出，目前集團旗下雙業務整體接單表現隨著積極擴大業務策略、美國居家裝修需求暢旺而同步保持良好水準。另外，也積極推動室內建材通路旗下加州、德州銷售據點、倉儲中心等規模持續放大，創造良好經濟規模效益，預期將對今年營運提升成長動能。