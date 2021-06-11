美國5月通膨創13年高位，但標指仍創新高。港股連跌七日後，11日回漲逾百點，惟受制二萬九及10天線水平（現處約28,970）。恒生指數1日高開126點，報28,864，最多曾漲226點，見28,965點全日高，但受制10天線，漲幅曾縮至4點，低見28,743，半日漲112點。

香港信報報導，恒指1日收報28,842，漲103點，漲幅為0.36％，終止連跌走勢。大市成交額為1,308.7億港元。國企指數收報10,750，漲34點，漲幅為0.32％。恒生科指收造7,991，漲21點，漲幅為0.28％。

個股方面，騰訊下跌限制大市漲勢，收市跌0.7％，報596港元，為全日最低位，成交居首達87.13億港元。成交第二位是美團，漲3.1％，報307.2港元。中生製藥為表現最差恒指成份股，收市挫2％。信義光能大漲6.8％，藍籌中表現最好。