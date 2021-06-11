「保持距離，以策安全」這句話成為近期防疫遵循新指標。由於疫情加遽，為避免不必要的接觸感染，各公司行號採取分流在家上班外，連人力招募都改採「遠距面試」方式進行。遠距面試在疫情期間已成職場新常態，要如何在隔空距離，「螢」在起跑點，獲面試官青睞對你產生好感，打敗所有對手雀屏中選，有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，透露遠距面試3招小撇步，助你面試一臂之力。

首先，營造一個良好的遠距面試氣氛，環境背景很重要。如果背景凌亂不堪，又有雜音干擾，恐怕求職者還沒開口就會先被扣分。因此，先要確定好場地，如果房間太亂，網友建議掛塊布在後面做遮擋背景，或找個單獨的空間做準備。另外，面試前30分鐘一定要再三確認，需要的設備像是攝像鏡頭、麥克風、網路連線等，都測試好沒問題了，以免一開頭手腳匆忙而破壞面試心情。

解決了外在因素，求職者本身的打扮亦是重點。一般多是坐著面對螢幕進行面試對談，多數人只會在意自己上半身穿著，而忽略了下半身。網友建議還是穿著整齊的全身套裝，一來讓自己能以正式、嚴謹的心情面對；二來也能避免突發狀況。

既然是遠距面試，所有訊息都是透過螢幕、麥克風來傳達。切記過程要注意螢幕上的資訊外，也要緊盯電腦前的視訊鏡頭，這樣才能與對方達到眼神的交流。此外，還有一個取巧小撇步，如果有些資訊太多怕遺忘，可以把事先準備好的小抄平行放在視訊鏡頭下方，忘記時偷瞄一下，但也別忘了視線的位移太明顯，最保險還是把該記得的資訊提前記熟。

除了上述網友分享的資訊外，1111人力銀行發言人黃若薇表示，遠距面試只要掌握：衣著正式得體、背景乾淨不雜亂、注意通訊品質、不照本宣科等關鍵，正對面試官保持平常心，必定能擊出漂亮好球。黃若薇也提醒求職者，善用「面試經驗暨工作甘苦談」資訊，參考前輩們的面試經驗，防疫時期找工作不妨放緩腳步，一邊累積自身專業知識、同時觀察產業前景，先蹲後跳，找到理想工作指日可待。