中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天(11日)宣布新增286例本土病例、1例境外移入，以及24例死亡個案。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台灣新冠肺炎確診者死亡率繼續攀升，疫情顯然未獲得良好控制，整體死亡率趨勢繼續往上走，目前已超越義大利的2.99%，死亡率也已經超越世界前十大疫情最嚴重國家。

游盈隆11日在臉書貼文憂心說，台灣新冠肺炎確診者死亡率繼續攀升，今天台灣確診者死亡率3.08%，再創歷史新高。這項數字比昨天提高0.13個百分點，顯示整體死亡率趨勢，繼續往上走，目前已超越義大利的2.99%；也就是說，台灣死亡率已經超越世界前十大COVID-19最嚴重國家。指揮中心形容目前整體疫情沒有進一步惡化，從相對角度看，固然是真的，但若和5月15日確診人數185例相比，疫情顯然未獲得良好控制，尤其過去一星期死亡率急遽上升，且沒有下降跡象，更令人擔憂。

另外，針對高端疫苗二期解盲成功，游盈隆指出，高端公司認為解盲成功，將向衛福部食藥署申請緊急授權使用（EUA)。今天股票漲停板，醫界卻反應不一，有人叫好，有人不叫好，雙方都有代表性重量級學者，可見儘管高端自認解盲成功，但社會存疑聲浪仍清晰可聞。中研院院士陳培哲就直截了當說「既定劇本，毫無意外」。

游盈隆直言，當5月疫情風暴持續，全國三級警戒很可能進入7月，總統蔡英文領導下的民進黨政府能不能妥善處理國產疫苗問題？在何種條件下給予「緊急授權使用」（EUA)？如何為國人生命安全把關，也將決定台灣2350萬人的禍福。從今天起，未來兩三個禮拜是關鍵時刻，台灣2350萬人的生命就像掛在一條線，類似一首台語懷念老歌《假情假愛》的歌詞那樣。