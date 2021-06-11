屏東縣環保局長期培訓民間環境守望相助巡守隊，協助通報汙染事件，10日中午並由巡守隊通報，載有廢棄物可疑車輛在東港溪高灘地附近空地出沒，隨即派員協同警方趕往現場稽查，當場查獲空地遭傾卸大量裝潢木板、廢樹枝、布袋蓮等廢棄物，重量約150公噸，並逮獲張姓農地承租人與司機共3人，全案依違反廢棄物清理法移送屏東地檢署擴大偵辦。

屏縣環保局稽查科長王奕軒表示，張嫌承租私有農地後，以每車次3000元處理費用，提供土地收受廢樹枝幹、拆除裝潢的廢木材板等廢棄物，現場初估共45車次，任意散置於農地，且未施設汙染防治及消防設施，危害土地環境安全。

張嫌雖供稱，收受廢木材將進行處理再利用，但實際上卻假藉再利用之名承租提供土地，非法收取廢棄物處理的不當得利後，意圖棄置行為，已涉及廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金。

環保局表示，屏東環境守望相助巡守隊員自2004年成立迄今，共有22隊、265人，環保局針對隊員的汙染通報及環保專業知識都有定期培訓，隊員們也對環保工作相當有熱忱，經常自主巡查家鄉環境並通報汙染地點，對於屏東環境改善功不可沒，此次破獲非法廢棄物棄置更是立了大功。