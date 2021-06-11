台中市一群中小企業主高舉白布條，向中央抗議「我要打疫苗」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一群中小企業主11日集資雇用生意慘淡的計程車200台，代替企業界發聲。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一群中小企業主11日集資雇用生意慘淡的計程車200台，代替企業界發聲，因為政府的疫苗政策再不鬆綁，中小企業及數百萬勞工即便不被病毒害死，也會因政府的錯誤政策餓死，高舉白布條向中央抗議「我要打疫苗，合格都進來」。

中小企業代表表示，看著同胞持續的確診及死亡人數，以及因人民減少經濟活動造成的營業重大損失，唯有疫苗施打率趕快達到7成，才能讓大家盡速回復正常的士農工商。

看著鄰國越南、新加坡、菲律賓都允許企業可向外國自購疫苗，並授權企業到國外幫忙買疫苗，請問其他國家能，為何台灣不能？

企業代表強調，法界針對鴻海創辦人郭台銘捐疫苗，依據《藥事法》及《傳染病防治法》只要政府認為情況達到危及生命或緊急公衛需要，即可不用循正常程序，馬上開放民間進口。

此外，就佛光山捐疫苗部分，只要政府授權給佛光山，讓他們代表國家去和嬌生談即可，政府既然自己買不到疫苗，又為何不授權給有管道的人呢？張亞中也是只要政府出具同意書或授權書，他的1000萬劑疫苗可馬上進來。總之，只要政府願意，所有的疫苗都可像日本AZ一樣快速進來。

中小企業氣憤的說，行政院長蘇貞昌口口聲聲說有訂購疫苗，卻在立委質詢回答「雞腿買不到會怪自己嗎？」連他們做進出口小生意的，都知道要在買賣契約中簽訂賣方遲延交貨的違約金條款，台灣的疫苗是跟私人廠商洽買，「蘇院長你是律師出身，人民授權你們幫忙買疫苗，你們會連這個都不懂嗎？」

中小型企業家數占台灣企業總數97％，中小企業大嘆，「但我們不是八大工商團體，總統不會接見、聽見我們的聲音」，因疫情關係，我們為求活命，大家集資雇用生意慘淡的計程車200台代我們發聲，因為政府的疫苗政策再不鬆綁，中小企業及數百萬勞工現在哀鴻遍野，生計難為續。