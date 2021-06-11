國內疫情不見趨緩，持續維持三級警戒，無法開門營業的餐飲業者，絞盡腦汁推行外帶外送，但重視體驗與歡聚的燒肉店，該怎麼因應這波戰局，去年就成立電商平台「乾杯超市」的「乾杯集團」，面對疫情打造嶄新的服務概念，消費者透過線上訂購，不僅可以買餐點，還可以將燒肉店的用餐情境送到家中。

廣招熱愛燒肉的朋友入社成為店長、加入在家加盟開店的行列。只要在「乾杯超市」電商平台上訂購宅家乾杯雲端燒肉，就可以擁有有全套燒烤用餐裝備，包括電烤盤、店裡會看到的燒肉夾、金剪刀等等生財工具，以及頂級生鮮肉品、調味組，都可以免運費宅配到家，還可以透過社群專屬社團觀看燒烤秘笈成為達人、和各店長、網友們一起線上參予每晚的招牌活動，輕鬆在家打造「乾杯燒肉居酒屋」的宅家分店。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情延燒改變了上班族工作與消費的方式，不少企業實施在家工作的分流方式，促使餐飲業者轉型線上銷售，為集團的同仁創造新的工作機會，當然在人力的配置上也會有所不同。為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。