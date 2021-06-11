紡拓會因應疫情影響，去年首次以樣品展示間方式，於日本展出台灣紡織業者研發的最新產品，今年續5月底的香港拓銷活動後，再邀集8家布料業者辦理印尼展示間活動，2天展期吸引逾60位買主到訪，預期締造約50萬美元（約新台幣1380萬元）商機。

印尼近年政局穩定、專注經濟建設，勞動密集型的紡織成衣業逐漸壯大，眾多廉價勞動力亦吸引許多知名國際品牌前往投資設廠，促進印尼紡織成衣業發展。印尼政府規畫工業4.0推動政策，紡織成衣業名列為5項重點產業之一，更提升台灣在印尼紡織市場的競爭機會。

此次拓銷活動於9～10日在雅加達Pullman Jakarta Indonesia Hotel辦理，邀集東纖、國智經編、東聯、明航科技、誠佳、東紡興業、翰新及日展等8家布料業者參與，以高機能、環保和抗菌等話題，吸引印尼當地重量級服裝品牌及製造商前來採購。

紡拓會表示，此次包括PT Pan Brothers、PT Mitra Jaya Japindo、PT Apparel One、PT Mega Perintis及Columbia Sportswear印尼採購辦公室等印尼當地品牌及國際製造商採購人員，均蒞臨商洽，2天約有超過60位買主到訪，預期商機約50萬美元。

由於各國邊境管制尚未完全解除，紡拓會將以東京、胡志明市、河內、香港及印尼等5場拓銷活動的成功經驗，持續以紡織品樣品展示間模式辦理推廣活動。下一場為7月的巴黎展示間，並研擬其他適合展出的城市，以協助台灣紡織業者部署後疫情時代市場商機。