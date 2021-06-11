LED廠東林（3609）跨進新的汽車領域奏效，5月營收7,122萬元，較去年同期成長89.61%，亦較4月成長33.62%，前5月營收2.39億元，年增33.64%。

東林科技新任董事長陳睿謙在4月上任以來，這次是交出的第一張全月營收的成績單，顯示陳睿謙的經營策略已見初步成果。

東林科技5月兩大業務營收分為：電子科技事業群3,879.4萬元，佔比47.89%，汽車科技事業群3,243.4萬元，佔比45.54%。

東林公司在4月間新增汽車科技事業群，主要業務是代理、銷售、維修並改裝，自歐洲輸入亞洲之國際頂級汽車品牌，目標是成為「亞洲最大客制化成車廠」，5月為公司帶來明顯營收提升。

東林指公司拿下VW, AUDI, SKODA專屬御用改裝品牌ABT中國總代理之總經銷，目標指向中國每年400萬台新車的數量，作為成長的動能，正積極規劃前往中國設立汽車科技事業分部。

在原本的電子科技業務，東林科技積極轉型進入LED下游的品牌燈具、推出自有品牌的燈光整合系統及LED顯示螢幕系統，以活化公司研發能力，及善用歐洲分公司的通路資源，中國分公司製造資源，擴大現有產品線。

東林預計以電子科技事業群和汽車科技事業群之跨國資源整合及雙引擎業務，帶動營收及獲利的成長。

東林科技去年因公司經營權發生變動，營運表現並不突出，原來董事會並無計劃配發股利。但四月陳睿謙上任董事長後，決定以公積金發放1.5元股息，這也是東林科技2011年股票上櫃以來的股息新高紀錄。

東林於4月27日公告與三一國際興業股份有限公司簽訂經銷合約，取得三一國際指定品牌之汽車及其相關零配件經銷合約。三一國際興業股份有限公司設立於2015年，專門代理歐洲Brabus、Techart、AC Schnizter等世界頂級六大精品汽車改裝品牌的零件及「客製化成車」進口、銷售、及改裝保養，以及英系手工車Morgan Motor汽車等。