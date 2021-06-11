官田國小學生在家進行食農課

台南市官田國小今年有32位即將畢業的學生，但因為疫情因素，每年學校傳統由學生自己烹煮5菜一湯一甜品謝師宴無法進行，在親師生溝通後，決定舉行線上謝師宴，學生把煮飯、炒菜過程拍成影片，家長笑說從沒有吃過孩子煮過一頓飯，這個活動太有意義了，過程相當感人。

官田國小每年在謝師宴時刻，都由學生自己烹煮5菜一湯一甜品，好好謝謝自己的父母親和老師，這早已成為官田國小食農教育的傳統。

今年，由學生發起「把線上謝師宴找回來」，每一位官田國小畢業生透過線上向老師來學習，在家裡由父母親或同住的長輩進行實體學習，把自己最拿手的「食育」或「農育」挑選一項PBL主題，透過簡單的手機或平版攝錄，並進行科技領域的後製。

其中一位今年即將畢業的腦性麻痺學生，不因肢體等困難，堅持自己洗米、煮飯做壽司，同時還自己打蛋剝蝦，完成鮮蝦蒸蛋，把6年來在官田國小所習得的食農素養，發揮的淋漓盡致，展現永不放棄的精神。

校長王全興說，因為疫情狀況停課不停學，學生一起在學校烹煮謝師宴傳統遇到了困難，但官田國小畢業生不想放棄這麼有意義的活動，於是以自己食育和農育的學習表現，展現他們6年來學習的成果與獨特光芒，令人感動。

學校6年來教導學生食農素養沒有白費，這些餐點都是學生自主完成的，今年畢業的32位學生有這麼好的成果，學校按照往例頒發「大廚師證書」予以鼓勵，也希望他們帶著這個能力和態度往下一個學習階段邁進。

學生鄭順謙說，煮飯就像變魔術一樣，很有趣。重點是可以做出一道道屬於自己的料理。鄭媽媽胡瓊月說，當第一口吃到孩子煮的飯，除了感動還是感動。原來她的寶貝真的長大了。