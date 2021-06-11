台北市的確診個案數與上週相比雖有明顯下滑，但鄰近的新北市幅員遼闊疫情仍緊張，原為醫師的台北市長柯文哲凡事講求數據，SOP化管理從6月7日起，「外出採買人流管制」、不論是進出傳統菜市場，還是全聯、頂好、JASONS、美廉社等超市，又或是好市多、家樂福、愛買等各大量販店，都必須依照「身分證尾數」單號、雙號於指定日期進場採買，單號民眾只能在每周一、三、五、日期間內外出採買，雙號則是二、四、六。

若是外國人的話，以居留證、護照號碼尾數進行審核。平日目前採取民眾自主分流、假日則是強勢執行，違規者將罰款最高1萬5000元。

然而親自出門採買亦必須面臨接觸風險，因此許多餐飲業者相繼推出生鮮食材、蔬果宅配到府服務，饗賓餐飲集團旗下的饗青市集就推出生鮮、水產、肉品、雜貨、調理包、中式點心、西式烘焙等多元商品，更有高達近70種品項任君條選，保證防疫期間不出門也能天天變出新花樣。

此外，人氣火鍋店「雞湯大叔」也別推出「安心食材箱」服務，更以3款人氣雞湯底推出雞湯包宅配；同時與長期合作的小農、海鮮水產商共同組合更多樣化的安心食材箱。

希望提供給民眾一個免出門、零接觸的優質生鮮選擇。暖暖誠意的內容物跟價格，依舊是雞湯大叔一貫給人的印象，光是「小家庭蔬菜箱」就有15種精選蔬菜、「一次購足蔬菜箱」種類更高達20種，線上購買1次就能補齊1周所需的量。雙北特定地區更提供 「今天訂，明天到」的高效服務。