「好心肝診所」違規施打疫苗風波不斷延燒，據傳名單中包括演藝圈明星、媒體人、政治人物等人，對此侯昌明夫婦、郭子乾與翁家明都已承認施打，知名主持人陳斐娟官方臉書則是被網友留言灌爆，至今尚未回應。

好心肝診所日前爆出特權施打疫苗，引發軒然大波，知名主持人陳斐娟更被媒體爆料，她高齡80多歲的媽媽就是診所志工，質疑陳斐娟也施打了疫苗。雖然陳斐娟第一時間向媒體回應，表示媽媽有施打疫苗，但就並未說明自己有無打疫苗。

陳斐娟臉書被網友留言洗版。(取自陳斐娟臉書)

隨著好心肝特權疫苗名單在網路瘋傳，陳斐娟臉書也被網友留言灌爆，「聽說妳搶了醫護人員跟長者的疫苗是嗎？」、「享特權打疫苗我呸！」、「娟姐你太令我失望」、「妳有沒有偷打疫苗」、「開會開完了沒，出來講啊躲起來是能躲多久，我看妳57新聞也收一收了啦！介紹股票沒一家準的」。

美女主播黃怡文也傳出在好心肝疫苗施打名單中，對此她在臉書怒駁傳聞，「我也想是志工之一。很可惜，我不是。然後捏造我在好心肝施打名單內的人，你擁有壞心肝」，強調她至今沒施打過任何新冠肺炎疫苗，感謝外界關心。