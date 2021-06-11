台中市議員林祈烽與立法委員張廖萬堅接獲陳情，指遭隔離的人員因不符合「一戶一人」的規定，被迫需自費住防疫旅館，如果是學校教師，在隔離期間仍須線上教學，希望市府可以有補貼措施。衛生局表示，市府極重視第一線警消及防疫人員權益，已研議防疫公務補償金發給事宜，若因執行防疫公務而確診者，預計發給12萬元；若因防疫公務受隔離者，預計發給3萬元，讓防疫人員執勤無後顧之憂。

林祈烽要求市府要有完整的配套辦法，守護市民和學生之外，也要照顧這些辛苦的教師與第一線的基層人員，不應再由他們自掏腰包去住防疫旅館。

自5月中爆發多起本土病例以來，全台灣每天都有數百件不等的感染案例，台中市雖然防範得宜，但還是出現多起零星個案，甚至學校也有群聚感染案例發生。

林祈烽接獲陳情說，學生確診後，連帶老師也要「居家隔離」，如果遭隔離的老師住家不符合「一戶一人」，就必須住到防疫旅館去，但又因停課不停學，所以老師雖然隔離也要負責上課或行政工作，讓教學或校務工作可以繼續推行。

陳情人表示，老師在這波疫情中很努力的守護學生的安全，就算遭到隔離還是要每天視訊幫學生上課，但住到防疫旅館每天2000至3000元的費用，都要由老師自掏腰包，一次隔離下來，可能就要花費2、3萬元，對所有老師來說，都是一筆額外的負擔。

林祈烽指出，老師和警察、消防救護及里幹事等第一線的工作人員大家都很辛苦，如果因學生或市民不幸確診而須遭到居家隔離，市府應該要補助他們居住防疫旅館的費用，畢竟他們都是因處理公務而必須要隔離，豈有再讓這些公教人員再自掏腰包付費的道理。

林祈烽要求市長盧秀燕面對嚴竣的疫情要有完整的配套，照顧市民也要守護第一線的警消和教師、里幹事等工作人員，該有的補助或因應方案都要說清楚，更不可讓老師「自費」來防疫，大家一起團結，打贏這場防疫戰爭。

衛生局說，市府極重視第一線警消及防疫人員權益，已研議防疫公務補償金發給事宜，若因執行防疫公務而確診者，預計發給12萬元；若因防疫公務受隔離者，預計發給3萬元，讓防疫人員執勤無後顧之憂。