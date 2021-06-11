62歲洪姓男子確診新冠肺炎住進雙和醫院治療，上月31日竟擅自逃出負壓隔離病房，持水果刀猛砍3名出言制止的護理師，造成3名護理師多處失血重傷，新北地院今下午以遠距視訊方式訊問洪男，洪男否認犯行，法院考量他有逃院的前例，犯後還嗆聲「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」等話，稍早將洪男裁定收押。

新北市洪姓確診男子上月31日情緒失控，在雙和醫院持刀砍傷3名護理師，遭警方強力壓制，高檢署要求檢方從重量刑。新北地檢署考量洪男不顧護理師呼救，持刀捅刺被害人腹部多下，已有殺人犯意，向法院聲押獲准，將送至台中看守所防疫中心羈押，昨依殺人未遂、重傷害等罪嫌火速起訴，今日移送新北地院移審。

新北地院法官今下午以遠距視訊方式訊問洪嫌，合議庭評議後表示，洪嫌在醫院隔離治療期間，就有逃院的情形，可見有逃亡之虞，且依據多位護理師紀錄，洪男犯案後曾撂下狠話，「不要被有一天被我遇到、我會將妳們都打死」、「等我自己解開後我要把妳們和警察都弄死」，有反覆殺人犯罪之虞。

新北地院指出，洪男訊問後否認犯行，但包括護理長、醫事人員等出面作證，檢察官也勘驗現場照面、警察密錄器錄影筆錄、被告病歷資料等資料，認定洪男犯罪嫌疑重大，若非羈押顯難進行審理，為預防其反覆實行殺人犯罪，法院裁定羈押。