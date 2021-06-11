俄羅斯駐中國大使傑尼索夫接受陸媒專訪時表示，如果中美發生武裝衝突時，俄羅斯會採取何種立場？「這個問題不會有答案，因為我深信中美之間不會發生武裝衝突，正如俄美之間不會發生武裝衝突一樣。」不過，在國際形勢和重大問題的判斷上，俄羅斯的立場顯然更接近中國。

陸媒《環球時報》近日專訪俄羅斯駐中國大使傑尼索夫時，明確表達了俄羅斯總統普丁將成為疫情之後首位受邀對中國進行國事訪問的外國元首。因此今年中俄高層交往計劃中，就包括普丁訪中的安排。

在北京前後待過近20年的傑尼索夫在專訪中就俄中美3邊關係做了許多闡述，

他指出，俄方歡迎任何緩解緊張和競爭的措施，但對俄美關係的期待非常謹慎，尤其在當下兩國關係十分緊張的背景下。日內瓦峰會是拜登總統上臺後俄美元首首次會晤，這次峰會解決兩國之間重要問題的可能性較低。不過，可以預期它能為未來解決問題創造一些條件。

報導說，對於有分析些認為拜登可能緩和與俄羅斯的關係，以便專心對付中國，傑尼索夫認為：「這種看法太短視了，它不可能發生。我想，我們比美國人認為的要更聰明一點。」

由於中美競爭和對抗逐漸升級，假如有一天中美發生武裝衝突時，俄羅斯會採取什麼立場？傑尼索夫表示，「這種問題不會有答案，因為我深信中美之間不會發生武裝衝突，正如俄美之間也不會發生武裝衝突一樣。因為這樣的衝突會使全人類消失，那時也就根本無所謂採取什麼立場了。」

他還說，如果是在對國際形勢和重大問題的判斷上，那俄羅斯的立場顯然更接近中國。近年來，美國同時對俄羅斯和中國施加制裁，儘管美國對俄中不滿的領域和內容不同，但針對兩國的目的是一樣的——打垮競爭對手。俄羅斯顯然無法接受美國這樣的態度，我們希望俄—中—美的「三腳架」保持平衡。

傑尼索夫指出，俄中兩國在全球和地區層面都有各自的利益。這些利益不可能在所有情況下都完全一致，但從整體上來看，俄中兩國的國際利益是一致的，因此在絕大多數國際問題上的立場也是一致的。最明顯的例子是兩國在聯合國安理會的投票情況，雙方經常是投一樣的票。