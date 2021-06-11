《我的室友是九尾​狐》姜漢娜（左）、金度完。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《我的室友是九尾​狐》，李潭（惠利 飾）開始意識到自己對申又如（張基龍 飾）動情，申又如也開始溫馨浪漫接送情，互動越來越甜，儘管同居祕密被李潭母親突擊發現，但李母非但不介意，更二話不說「出賣女兒」，表示不介意2人同居，還對這位未來女婿相當滿意，曾經因為遇到心儀女子而動情的申又如深怕這次再失去摯愛，始終不敢認愛，但看著李潭可愛地發著酒瘋、散發著活潑的正能量又忍不住動心，「母胎單身」的李潭想確認彼此關係，沒想到卻得到申又如認證她是像姪女般的家人之答案，氣到跑去相親，也開始讓申又如覺得不安與焦躁，結果意外展開浪漫的博物館約會，讓粉絲們看得焦急敲碗希望他們趕快在一起。

主要演員群張基龍、惠利、姜漢娜、金度完和裴仁爀日前接受專訪，解析劇中角色表達愛的方式截然不同。張基龍表示自己所飾演的「老人家」申又如雖然嘴巴只會說出「不要生病，要按時吃飯」，但會在背後準備驚喜讓李潭開心。惠利則認為自己飾演的李潭是個「前進女」，儘管不了解愛情，但一旦陷入之後就會為愛努力前進。姜漢娜覺得自己飾演由九尾狐轉變成人的楊惠善對愛是真心的，儘管痛過、傷心過，但遇到愛情還是會陷入，在遇到真愛之後會「瞳孔地震」，對每一次的愛情都有全新的體驗。飾演都載鎮的金度完則透露因為這角色始終竭盡全力去待人與愛人，最適合對愛情的形容詞是「真心」；飾演帥氣學長桂善宇的裴仁爀則坦言劇中因喜歡上李潭開始有所「變化」且改變自己。

而惠利9日歡慶27歲生日，當天她也開心在IG分享慶生照片，感謝大家的祝福，表示過了幸福的一天。也不忘做公益，捐了5000萬韓元（約142萬台幣）給聯合國兒童基金會韓國委員會「we=she」活動，幫助購買女孩衛生用品。該單位表示：「惠利在生日的時候送來溫暖的禮物，雖然她是 Honors Club 最年輕的成員，但照顧人的心胸比任何人都更深更寬廣」。惠利也表示：「因為聽說全球仍有許多年輕女孩由於沒有衛生用品，在生理期期間面臨困難並遭到歧視與痛苦，甚至很多女生因學校沒有男女分開使用的廁所而不去上學的消息後，覺得非常痛心，希望能為所有女性在安全又乾淨的環境中幸福成長提供一點幫助」。

該劇每週三、四晚間9點40分在愛奇藝國際站與韓國同步播出，為了感謝觀眾們的支持，愛奇藝國際站也將釋出更多精彩的獨家影音，日前特邀主演群參與錄製愛奇藝國際站首檔原創網路互動節目「QiChat」，在節目中主演群親切回答全球粉絲的提問，也在現場玩起互動遊戲，驚喜笑料不斷，精彩內容將在15日於愛奇藝國際站官方YouTube頻道播出。