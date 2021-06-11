防疫三級警戒延長至6月28日，台南市立圖書館新總館及公園總館6月1日推出「書香宅急便」服務，將已到館預約書及在架上圖書宅配到府，由於反應熱烈，11日起，全市各圖書館也同步提供書香宅急便服務，預約冊數更從5冊提高為10冊。

台南市立圖書館表示，5月19日配合防疫三級警戒閉館以來，市圖24小時自助取還書站仍照常營運，提供取書、還書服務。5月26日中央宣布防疫三級警戒延長，市圖隨即於6月1日推出「書香宅急便」服務，滿足民眾閱讀需求，截至6月11日已有近190人次申請，並寄出100多箱圖書。

由於反應熱烈，加上各區民眾陸續提出需求，6月11日起，各區圖書館也同步提供「書香宅急便」服務，讀者可直接於線上預約同一館別在架圖書，以5公斤郵包(約10冊圖書)為單位，郵資70元，即可在家收到圖書，安心防疫、安心閱讀。

不過，也有民眾反映，「書香宅急便」服務限制選取同一館的在架書，且從上網預約到書籍寄達，至少需1周，相當不便。南市圖表示，限制民眾選取同一館圖書，是因各館在接獲申請單後，即可快速將圖書打包寄送，若此時開放跨館預約，須等通閱彙集後才能打包，等待時間相對拉長。

此外，不論郵局宅配或民眾到館取書，所有預約申請的前置作業都相同，都需人工確認書單、讀者資料、找書、消毒、打包等作業，民眾填寫的資料越正確，處理速度就會愈快，一旦完成打包，郵局到館取貨，最快隔天就可送達，只比民眾到館取書晚1天。