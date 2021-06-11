疫情延燒，民眾關切「我什麼時候可以打到疫苗？」站在第一線的醫護人員風險性更高，對於台中醫事人員造冊增加，台中市衛生局長曾梓展解釋，台中市各醫事機構第一波提報造冊58000人，已施打62000人，而近日各醫事機構又新增提報17000人，判斷可能因疫情升溫及對莫德納疫苗的期待，相信各縣市都有類似情形，市府會再彙整名單提報中央，希望中央理解配發，守護醫護人員。

因為疫苗短缺，蘇揆以「就好像訂雞腿，生產方沒生產、送貨出問題，你會罵自己嗎？」回應立委質疑，在疫情升溫下，身負防疫第一線重責的醫事人員為疫苗最優先施打對象。

但因有部分醫事人員先前對AZ疫苗副作用有疑慮，接獲中央將開始配發莫德納，紛紛透過醫師公會、護理師公會表達意願，經各個醫事公會多次爭取，最後才出現各縣市醫事人員造冊不斷增加的情況。

曾梓展表示，台中市各醫事機構第一波提報造冊58000人，已施打62000人，而近日各醫事機構又新增提報17000人，判斷可能因疫情升溫及對莫德納疫苗的期待，相信各縣市都有類似情形，市府會再彙整名單提報中央，希望中央理解配發，守護醫護人員。

台灣缺疫苗慌造成亂象，取得其他國外疫苗進度緩慢，國產疫苗仍在試驗階段，安全與效果需要第三期臨床佐證，導致疫苗有如珍寶，中央每釋出一批，就引發地方搶打潮。

為杜絕亂象，高雄、台中、新北都採取造冊施打，列冊多少就打多少，醫事人員因疫情升溫施打意願大幅增加，縣市政府優先予以保障，造冊的醫事人員人數增加，滾動式的造冊施打，卻成為政治口水的指責議題，解決核心問題還是充裕疫苗，全民防疫，不要再挑起對立。