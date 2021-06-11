飾演啟聰高中棒球隊投手的玉田宙（左），私底下也是一名棒球隊捕手。（GagaOOLala提供）

跑遍亞洲各大同志影展，並在第4屆台灣國際聾人電影節淚目好評的日本聾人電影《直至虹色清晨降臨》，改編自雙性戀女導演今井Mika的自身經歷，講述聽障人華（長井惠里飾）和步（小林遥飾演），身為聾人社群中的性少數，相愛相惜的故事。全片畫面唯美清新，情節寫實感人，也是導演Mika獻給同志夥伴的真誠之作，期望在日本社會對同性戀的態度越趨友善的環境下，也能破除聾人性少數所遭受的不平等。

首次參演電影的2位女主角長井惠里與小林遥，即在有限的篇幅裡展現了初生之犢不畏虎的亮眼演出，「我跟男友分手了，如果你是男生，我真的會跟你交往」，片中華在經歷了家庭革命失敗之後，忍不住向心上人步哭訴，而步堅定的眼神和霸氣的回應：「女生跟女生就不能交往嗎？」更堅定了華面對自己、追求幸福的決定。飾演步的小林遙則希望這部同志電影能走入校園，從教育著手改變：「聾人同志的困境，很多人可能不理解，但我希望更多人明白，將聾人與同志這2個身份放在一起，要面對的正是更多困難。」

該片改編自雙性戀聾人導演今井Mika自身的成長故事。同為聽障性少數身分的導演Mika，不喜歡自己的漢字姓名「美香」，覺得太女性化了，於是希望使用Mika這樣中性的名字作為稱呼。她向家人出櫃的過程，比片中主角順利許多。19歲那年，她向父親坦承自己一直與女孩子談戀愛，父親聽聞後神情自若，指著Mika房間的同志電影光碟，表示自己早已猜到，但父親還是表示希望她能找到一位男子結婚生子，共組家庭。直到某年Mika擔任性少數攝影展模特兒的時候，父親前來觀展，並自豪地站在Mika照片前自拍，將照片傳送給她，當下她才確定父親真的接受她了，Mika感動地說「現在爸爸每年都問我何時才會有女朋友」。

在聾啞學校學習，卻看見同志遭保守環境壓迫，讓Mika只能把喜歡女生的一面深藏心底：「其他聾人都會歧視我們（同性戀者），令我有很大的壓抑，只能藏在心裏。聾人社群很小，很快所有聾人都會知道你的性向」，顯示聾人性取向的壓力，遠比健聽人壓來得大上許多。訪問中她分享了某次旅行，為了節省旅費，男女8人合租房間。她與女友躺著聊天，某男旅伴見狀上前詢問她們是否是情侶，並且好奇地問起女同志如何親吻與做愛，甚至面不改色地問：「如果喝了酒，能不能3人一起睡？」此舉令她難以接受，覺得被性騷擾。

電影中除了女女戀，也穿插了女跨男、男跨女、男男戀等多元性別的角色與情節在其中。飾演啟聰高中棒球隊投手翔的玉田宙，私底下也是1名棒球隊的捕手，他向心儀的學長告白後，性取向成為全校的八卦，導致他不想上學並與外界切斷聯繫。老師前來家裡關心時卻對翔說：「沒事吧？大家都很擔心你，我能理解喜歡一個人的心情，現今社會還無法接受你們這樣的關係，我懂你的痛苦，但我相信你未來一定會找到適合的女孩。」這段台詞讓玉田宙很有感觸，表示：「如果有吃了會聽得到的神奇藥丸，我會吃，因為想知道健聽人是怎麼看待聾人的，換位思考才能解決問題。」

該片講述在手語社團認識的聽障人「華」和「步」，二人情誼日漸升溫，首次被同性吸引的華，心中難免有些困惑，她決定鼓起勇氣向家人坦白情事，沒想到雙親卻無法接受，將她掃地出門。步提議一起到東京，參加聽障性少數聚會，在他們的陪伴下，愛的無聲竟變成生命的協奏曲。已在GagaOOLala同志電影線上平台上架。