證交所表示，英瑞-KY（1592）之前公告申報之110年第1季財務報告，經主管機關通知洽請會計師重新核閱並重行公告申報，惟其逾期仍未辦理，核有證交所營業細則第50條之3第1項第4款規定之情事，證交所已公告自下周三（6月16日）起停止其上市有價證券之買賣。

證交所說明，英瑞-KY之前因內部控制制度之執行存有重大缺失，股票已列為變更交易方法，之後因公告申報的109年財報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告、110年第1季財報仍經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性，以及保留結論之核閱報告且其淨值已低於財務報告所列示股本二分之一（低於5元），業經併案列為變更交易方法在案。

證交所強調，針對其公告申報之110年第1季財務報告經主管機關通知洽請會計師重新核閱並重行公告申報，惟其逾期仍未辦理，核有證交所營業細則相關規定，因而公告自6月16日起股票停止買賣。