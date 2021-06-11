德國央行周五表示，德國經濟產出正從疫情引發的下滑中出現反彈，通膨將以預期更快的速度上升。

德國央行周五上調了經濟成長和通膨增加的預估，並且假定新冠疫情將快速地被壓制，疫苗接種持續進行，以及管制措施將很快地鬆綁。

德國央行預估經濟將在下一季回復到疫情前的水準，全年成長率為3.7%，明年為成長5.2%，2023年為增長1.7%。

央行並上調今明年通膨預測，且警告有上行的風險。預計今年通膨率為2.6%，為自2008年以來最高升幅，並且高於歐洲央行的「低於但接近2%」的目標。

德國央行並淡化了通膨的飆升，將之歸咎於能源價格和稅收的影響。並表示如果沒有這些因素，通膨將僅為1%，與去年持平。

德國五月消費者物價指數增加2.4%，創下十年新高。

央行指出，物價的突然飆升，可能影響人們對物價的看法，經濟機構也會改變對通膨的預期。因此，工資和物價訂定的行為可能會改變，並進一步造成通膨壓力。

另外通膨尚未成為德國今年選戰的焦點，但所有主要政黨都贊同央行行長Jens Weidmann的觀點，即通膨飆升可能是暫時性的。