鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰(左三)及台灣昕諾飛業務總監龔柏丞(右二)等人，捐贈紫外線消毒燈給內湖分局。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

內湖分局安裝飛利浦上層空氣淨化設備UV-C消毒燈照片。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市警察之友會內湖辦事處主任陳啓宏，與台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤、鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰等企業人士，為體恤第一線員警的辛勞，並有效保護員警們的防疫安全，共斥資上百萬元，11日捐贈「飛利浦上層空氣淨化設備UV-C消毒燈」給北市內湖分局，為防疫前線的員警打造安心的上班環境。

警方表示，飛利浦照明所研發的上層空氣淨化設備UV-C消毒燈可抑制病菌，大幅降低透過氣溶膠傳播機率，員警在外執勤或從各地前來駐地上班，身體及衣物恐多附著各類細菌，在安裝紫外線消毒燈的辦公室內更能透過這套設備淨化消滅病菌，增強保護力。

內湖警友會捐贈29台UV-C消毒燈，該產品經銷商鑫圓方實業有限公司及台灣昕諾飛股份有限公司另共同捐贈6台消毒燈；合計共35台的上層空氣淨化設備UV-C消毒燈，並由鑫圓方實業自行吸收所有安裝工程成本，為內湖分局內各組、室、中心及各派出所、隊等全面打造安心工作環境，林鈺峰個人亦慷慨捐贈飛利浦UV-C中型消毒櫃1台提供分局使用。

陳啓宏、林鈺峰等人表示，全國疫情三級警戒尚未解除，第一線基層員警除了維持地方治安、交通及為民服務工作外，並要配合市政府各項防疫措施，所面對的壓力與辛勞都相當艱鉅。因此，他們代表內湖全體警友攜手企業界回饋致贈防疫設備，希望員警在執行防疫勤務及維護治安的同時，也能照顧好自己的身體。