端午節即將到來，受到新冠疫情影響，不少人工作與生活都被打亂，端午連假甚至無法返鄉，讓許多人相當困擾，不過端午節時財運若好，也可能為生活帶來新希望，近日清水孟國際塔羅小孟老師就在臉書粉專分享，端午節財運好的4生肖。

1.生肖羊

生肖羊在財運方面，端午節時購物容易買到優惠價，且總是會剛好在最優惠促銷的時段裡買商品，可說是非常好運，而投資方面，建議以長期為目標，短期投資則是見好就收，千萬不要賭，小心可能會因此虧損。

2.生肖蛇

生肖蛇在端午節前忙的案子，在端午節後會有結果，他們付出多少，就會獲得多少的報酬，在財運方面，生肖蛇在端午節後會想到很多賺錢點子，讓他們看到新商機，若想找合作夥伴，建議他們挑選老實穩重者佳。

3.生肖兔

生肖兔在端午節時會特別注重養生，因此在錢財方面，他們會將錢花在養生樂活的部分，例如購買保健食品、吃有機蔬菜，或換更好的空氣清淨機等，在投資方面，他們先前投資的項目會慢慢賺錢，讓他們不僅能回本，甚至還會發現新的投資目標。

4.生肖雞

生肖雞在端午節前後，無論在工作事業與投資運上，都有極佳的好運，甚至不受疫情影響，他們的事業不僅很順利，還可能會急起直追，只要他們努力向前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得要繼續保持努力，迎接新機會的到來。