新冠肺炎疫情未解，全國三級警戒延長至6月28日，台北市各學層110學年度正式教師聯合甄選也二度延期，其中國中端複試結束已8月8日，有校長憂心新學年已開始，恐影響聘任教師的期程。對此教育局坦言今年狀況特殊，會力拼在9月開學前將師資招聘到位，讓家長放心。

據公開簡章，今年公立國中共開設126個缺，含一般類科66名、雙語師資60名，初試時間原定於5月22日、複試6月19日，豈料疫情來攪局，北市在5月15日進入三級警戒，相關試務因此延宕，但因三級警戒再度延長，初試更是一路調整到7月25日、複試則為8月8日。

由於過往教師通過聯合甄試後，校方通常會在8月1日、新學期起聘，以便銜接新學年的到來。就有學校主任憂心，雖能體諒今年疫情嚴峻，但教師考試順延到8月初，加上後續的行政作業，待正式起聘已屆開學，恐會影響整體作業期程。

「時間其實很Deadline了啦。」今年協助辦理教甄的信義國中校長蔣佳良說，開學是9月的事，若疫情有控制住，教師能在8月8日正式考完，後續至少還有3周時間可進行行政作業，理應不必擔心，但時間已經壓縮到非常緊繃，即使未來疫情惡化也不能再延下去。

教育局中等教育科長黃喬偉坦言，今年狀況實在特殊，教甄延期是全國性的走向，代理教師影響較小，校方可以先行盤點招聘；正式教師部分的確頭大，會力拼在8月底前辦理完畢，不影響學生受教權益，倘若屆時再逢疫情爆發，有望朝代理教師聘任或其他方式應變。