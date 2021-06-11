台灣指數公司今（11）日公布台韓資訊科技指數6月成分股定期審核結果，成分股納入在台灣證券交易所掛牌的七檔股票，包括宏碁（2353）、英業達（2356）、旺宏（2337）、力成（6239）、聯強（2347）、華邦電（2344）、緯穎（6669），韓國證券交易所掛牌股票則無新增，並自11日起盤後生效。

另外，成分股刪除方面，台灣證券交易所掛牌股票及韓國證券交易所掛牌股盤均無刪除。