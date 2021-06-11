台韓資訊科技指數 新增宏碁等7檔個股 18:002021/06/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司今（11）日公布台韓資訊科技指數6月成分股定期審核結果，成分股納入在台灣證券交易所掛牌的七檔股票，包括宏碁（2353）、英業達（2356）、旺宏（2337）、力成（6239）、聯強（2347）、華邦電（2344）、緯穎（6669），韓國證券交易所掛牌股票則無新增，並自11日起盤後生效。 另外，成分股刪除方面，台灣證券交易所掛牌股票及韓國證券交易所掛牌股盤均無刪除。 日盛投顧看下周指數區間16,650-17,700點 台股充電 收復萬七失土 #力成 #旺宏 #華邦電 #緯穎 #聯強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－中共建黨百年 陸股短線擁利多 04:102021/06/11 全球財經 《櫃買市場》華景電上櫃審議通過 英瑞-KY可轉債今起預收款券 08:362021/06/11 財經 富時羅素 重納三家陸企 04:102021/06/11 全球財經 高端解盲成功飆第3根漲停 台股收盤漲54點 13:382021/06/11 財經 《電腦設備》融程電今年營收看增逾25％ 強固筆電拚5年貢獻達3成 15:412021/06/11 財經 台積電配息加碼外資按讚買超1.1萬張 他曝一重大關鍵 00:062021/06/11 財經 聯發科 5月業績創紀錄 04:102021/06/11 財經要聞 Yahoo奇摩超級商城力挺商家 線上商店6小時火速開張 15:052021/06/11 科技 高端解盲成功開盤飆漲停 台積電站上600元大關 09:032021/06/11 財經 《集中市場》外資再買超百億元 萬七有底氣 15:242021/06/11 財經 1123.6億元 台積5月營收同期新高 04:102021/06/11 財經要聞 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 土銀也淪陷！總行員工遭爆發燒確診還上班 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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