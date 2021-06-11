國內疫情嚴峻，醫護人員堅守崗位，站在第一線守護全民健康，令各界心疼不已，尤其搶救確診病患時，他們內心承受著無比壓力。今（11）日，胸腔重症醫師蘇一峰就PO文，提到日前急診室一名插管確診患者，因麻醉藥失效，喉嚨痛到不停掙脫管子，大量嘔吐物噴得醫護們全身都是，可現場沒有一個人為此停下動作，大家都拚命進行救援，白衣天使敬業態度引網友鼻酸，紛紛留言致敬。

根據蘇一峰臉書貼文，他提到，日前有一名確診患者病況急轉直下，被送入急診室緊急插管治療，豈料該病患「因為體重破百，麻醉藥物很快就失效了」，醒來時「也因喉嚨過於疼痛，用力掙扎把自己的管子拔掉」，並噴濺出大量嘔吐物。

此時，當班和下一班急診醫師，以及現場所有護理師見狀，都不顧病患嘔吐物噴得自己全身和面罩上都是，通通一擁而上，準備替該病患二度插管，所幸最後在眾醫護努力下，該病患的命成功從死神手中搶救了回來，危急狀況終於解除。

只是無奈，蘇一峰文中不捨表示「當天在場急救的醫護，只有一名沒有被感染」，叫網友聽了不勝唏噓，不過「雖然病毒無情，但是人間有愛」，蘇一峰接著向該病患和全台確診者喊話「許多醫護、無名英雄奮不顧身的作戰，這麼多人幫助你，你一定要活下來，加油！」

此文一出，網友看完無不泛紅雙眼、熱淚盈眶，紛紛回應「看了好難過」、「真的是辛苦了」、「想嚎啕大哭」、「現場要救人就是這個狀況」、「加油，請保重」。

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