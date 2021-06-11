每個數字都帶有特殊的能量密碼，數字在生活中隨處可見，包含生日、身分證字號、手機號碼等，善用這些密碼就能觀情勢、預測未來。本周就要利用數字密碼占卜帶大家來看看，究竟你在意的人（如：老闆、伴侶、家人等）對你的看法如何？沈嶸老師將生命靈數獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺數字密碼的奧秘。

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「OOO（對方姓名）對我的印象如何？」再依照第一直覺，選擇以下你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。本次占卜對方須與你有現實生活中的交集，且對方須認識你，否則無效。

依照第一直覺，選擇你最有感應的數字。

選好了就馬上來看答案吧！

選擇數字「919」：

選擇919這組數字，代表你心中所想的對象對你已有既定的主觀印象，如果你平時表現良好，跟對方關係也不錯，那麼對方就會對你有很高的評價；反之，若你平時有一些言行表現不合對方的意，他也會在心裡對你默默扣分，對你評價就不會太好。不過總歸而言，選到這組數字的人，對方對你的印象大致上都很不錯，他認為你的專業能力很優秀，甚至很有自己的風格魅力，有些人甚至是帶有明星光環，在對方心中加了不少印象分數。

沈嶸老師的提點：如果你希望提升對方對你的評價，要注意不要給人高高在上、不可一世的感覺，或是讓人覺得你不把別人放在眼裡，或許你本身並沒有這個意思，但這是你散發出的氣場，容易讓對方對你有距離感，建議時時表現出謙卑進取的態度，對方就會更欣賞你。

選擇數字「688」：

選擇688這組數字，代表你心中所想的對象非常信任你，在對方心中你的能力非常可靠、做事靠譜，因為你做任何事情都有既定的標準，行事穩重得體，所以他將你當成值得信賴的對象，願意放心將重要的事情交給你或跟你合作，讓關係產生更多深刻的連結，並且他覺得在你面前能夠完全放鬆，不須對你設防，跟你在一起時氣氛總是輕鬆愉快，所以對方非常喜歡跟你在一起，只要彼此好好經營，你們的關係就能夠細水長流。

沈嶸老師的提點：雖然你們的關係可以長久經營，但若希望感情更緊密，建議你要適時的變化，偶爾做一些平時不太常做的事，例如：送特殊的禮物、吃一段浪漫的大餐等，為關係增添一些新鮮感，否則關係容易趨於平淡無趣，雖然對方須要你，卻也容易忽視你的存在。

選擇數字「534」：

選擇數字534這組數字，代表你在對方眼中是一匹非常有潛力的黑馬，對方相當看好你，認為你未來一定會有很好的發展，你的能力和表現常讓他感到驚豔，雖然還不到完全穩定成氣候，但你的進步和持續精進的態度令對方認可，所以他對你也抱有高度的期待，覺得你未來的表現會更好，希望跟你一起創造更多的可能和更好的未來，但同時也代表對方覺得你須要再加強某些表現，你還沒有完全符合他的標準。

沈嶸老師的提點：如果你希望提高在對方心中的評價，那麼就要展現「新意」給對方看，不時帶給對方經驗、新奇和有趣的感受，例如：拿出更好的成果、忽然展現出某種技能、帶領對方體驗新的領域等，只要你不被極限所框架，讓對方覺得自己沒有看走眼，他對你的好感就會大幅提升。

選擇數字「241」：

選擇241這組數字，代表你在對方心中的形象相當極端，不是一個固定的印象，你在對方眼中的印象如何，完全視你當時的情緒而定。當你心情好時對方覺得你很好相處，心情不好時他會覺得你就變了個人、很難親近，也因此對方其實非常害怕你生氣，也不知道該拿什麼態度跟你相處，雙方的信任度不高。若你們彼此是伴侶關係，要注意容易有分手、分離的問題，關係難以維持。

沈嶸老師的提點：若你希望雙方關係能長久，建議你要增加對方對你的信任感，才能在穩固的基礎下建立真實的關係，因為你對待他的態度有時較為任性，讓他無法全心全意為你付出，或是不敢把

重要工作交託於你。記得收斂自己的情緒，在對方面前多展現積極正向的態度，對方的心防才會慢慢瓦解。

選擇數字「133」：

選擇133這組數字，代表你心中所想的對象覺得你帶有神祕又危險的色彩，即使對方有心想要更加了解你，但是你就像隔著一層紗一樣讓他看不透，他對你是既好奇又防備，對你的印象就是沒有安全感。而你在工作時常常沒有用特定的方式或規則，讓對方摸不著頭緒，如果要跟你合作，他的內心也會有些不安，這樣的狀況讓你們的關係非常短暫，通常達成目的就會像風一樣飄散，難以維持長久。

沈嶸老師的提點：如果你希望跟對方的關係能夠穩定長久，記得跟對方交往要更用心，多觀察對方的需求，同理對方的感受，不要讓對方覺得你只考慮到自己，試著做出一些貼心的舉動，讓對方感受到你的付出，你們的關係就能更加穩固。