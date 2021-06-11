香港女星莫文蔚日前才過51歲生日，出道至今發行過30多張專輯、拍過50多部電影和舉辦超過120場個人演唱會，橫跨樂壇和影視圈，結婚多年仍有大票粉絲跟隨；近期香港TVB挖出莫文蔚中學時到日本交流的畫面，當時她留著一頭短髮和戴牙套，雖然被不少網友嘲笑很土，但36年樣貌和現在差別不大，也有一些人大讚「凍齡女神」。

莫文蔚今（11）日舉辦最後一次大型演唱會，TVB電視台也特別整理出女神昔日稚氣的歷史畫面，1985年就讀中學四年級的莫文蔚，在當選十大傑出女學生後，和另外9名女同學一起到日本進行觀光交流；畫面中的莫文蔚一頭像是男孩子的短髮，還戴著矯正牙齒的牙套，看起來像是鄰家妹妹。

莫文蔚學生時期歷史畫面曝光，有一些網友覺得她那時候很土。(圖/ 摘自TVB IG)

不過，莫文蔚學生時期的模樣引起不少網友討論，少數人覺得她那個樣子有點土，還有點像《食神》裡的造型；但大部分網友都注意到，除了戴牙套和髮型，莫文蔚的外貌和現今差別不大，紛紛誇讚她是「凍齡女神」。

而影片中莫文蔚接受訪問時，表示先前有和家人到日本旅遊，但透過學藝觀光性質的交流，「看到的和學到的，是普通遊客用錢買不到的」，相當珍惜這段旅程；當時才16歲的她雖然年輕談吐卻很穩重，令不少人刮目相看。

莫文蔚從小就是高材生，祖父還是英皇書院創校校長，因此她學業成績都很亮眼，還精通多國語言，包括英文、廣東話、國語、法文和義大利文，還拿到獎學金到義大利讀高中，後來更到英國讀大學，完全是一名學霸。