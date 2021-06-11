區塊鏈新創Kikitrade近期營運傳捷報，繼4月獲得800萬美元Pre-A輪融資後，再獲英國對沖基金大亨Alan Howard投資400萬美元，目前2個月內獲得的投資總額為1,200萬美元，接下來也將乘勢推出「自動定投功能」及「活期理財」等新功能，期望可以幫助投資者以更低門檻投資加密貨幣，以實現加密貨幣普及化。

Kikitrade由亞洲區塊鏈集團Everest Ventures Group孵化，是一個加密貨幣社交投資平台。Kikitrade去年開始試行，用戶人數快速成長，預期今年交易數量可突破10億美元。4月已宣布加入的投資者包括區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、心元資本、區塊鏈遊戲巨頭Animoca Brands、以太坊聯合創始人Joseph Lubin等。最新加入的Alan Howard則為英國億萬富翁、避險基金大亨。

Kikitrade表示，新一輪的融資資金，將用於開拓亞太市場，包括香港、台灣、東南亞、澳洲等地，逐步實現亞太區加密貨幣普及化。

Kikitrade將最低投資起始額設定在一美元，以親民價格切入，消除大眾對加密貨幣投資價格昂貴的刻板印象。而為降低使用門檻，Kikitrade也為平台加入「社群分享」、「遊戲化」兩大元素，吸引成為新興投資主力的千禧世代。

Kikitrade表示，接下來將繼續以社交投資平台作定位，希望結合「社交」及「遊戲」元素，幫助投資者可以在平台上互相學習，組成一個活躍的投資者社群，也讓大眾能輕易接觸加密貨幣知識。

此外，Kikitrade表示，接下來將會優化現有交易系統，推出多項全新功能。其一是「自動定投」功能，用戶能自選購買頻率，自動定額投資加密貨幣，以更低入場門檻開始投資，減少市場波動風險。其二，也推出「活期理財」服務，隨存隨取。最後，平台也推出「版塊定投組合」，按幣種不同功能或版塊分類，幫助大眾在投資加密貨幣時可分散風險，同時參與具潛力的新興投資，減省管理時間。